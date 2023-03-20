Март, 20 в 14:01

В украинском МИД прокомментировали визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Так, спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отметил, что Пекин должен использовать свое влияние на Москву, чтобы заставить Путина закончить эту войну.

Как подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре со своим китайским коллегой на прошлой неделе, восстановление территориальной целостности Украины должно быть в центре всех дипломатических усилий.

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— Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем с целью восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюцией Генассамблеи ООН по этому вопросу, — отметил Олег Николенко.

Напомним, что 24 февраля Китай предложил свой так называемый мирный план под названием Позиция Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, главным пунктом этого мирного плана должна быть капитуляция России.