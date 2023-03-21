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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Прем’єр-міністр Японії сьогодні зустрінеться з Зеленським в Києві

Фуміо Кісіда
Фото: Getty Images

21 березня до України з візитом прибуває прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.

Про візит очільника японського уряду сьогодні повідомили в міністерстві закордонних справ країни.

Як наголосили в МЗС Японії, Фуміо Кісіда відвідає Україну з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда висловить президенту Володимиру Зеленському свою повагу до мужності та наполегливості українського народу, який став на захист своєї Батьківщини.

Прем’єр-міністр висловить від Японії, яка зараз головує в G7, солідарність та непохитну підтримку України, – зазначають у міністерстві закордонних справ країни.

Під час зустрічі із Володимиром Зеленським Фуміо Кісіда, зауважують у МЗС Японії, рішуче засудить агресію Росії проти України та односторонню силову зміну статусу-кво, а також підтвердить свою рішучість у підтримці міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.

Потім прем’єр-міністр поїде до Польщі, де 22 березня в нього заплановані зустрічі на найвищому рівні.

Під час перебування в Польщі високопосадовці обох країн підтвердять свою прихильність до зміцнення двосторонньої співпраці.

Обговорять лідери країн також співпрацю на міжнародних форумах, зокрема й щодо відповіді на війну Росії проти України в межах стратегічного партнерства з Польщею, яка є однією з головних країн, яка надає Києву військову та гуманітарну допомогу.

Повернеться до Японії Фуміо Кісіда вранці 23 березня.

Нагадаємо, що 20-22 березня у Росії з першим державним візитом за чотири роки перебуває глава КНР Сі Цзіньпін.

Після візиту до Москви Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ministry of Foreign Affairs of Japan

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Китай, Президент України, Російська агресія, РФ, Сі Цзіньпін, Фуміо Кісіда, Японія
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