Прем’єр-міністр Японії сьогодні зустрінеться з Зеленським в Києві
21 березня до України з візитом прибуває прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда.
Про візит очільника японського уряду сьогодні повідомили в міністерстві закордонних справ країни.
Як наголосили в МЗС Японії, Фуміо Кісіда відвідає Україну з візитом на запрошення президента України Володимира Зеленського.
– Прем’єр-міністр Фуміо Кісіда висловить президенту Володимиру Зеленському свою повагу до мужності та наполегливості українського народу, який став на захист своєї Батьківщини.
Прем’єр-міністр висловить від Японії, яка зараз головує в G7, солідарність та непохитну підтримку України, – зазначають у міністерстві закордонних справ країни.
Під час зустрічі із Володимиром Зеленським Фуміо Кісіда, зауважують у МЗС Японії, рішуче засудить агресію Росії проти України та односторонню силову зміну статусу-кво, а також підтвердить свою рішучість у підтримці міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права.
Потім прем’єр-міністр поїде до Польщі, де 22 березня в нього заплановані зустрічі на найвищому рівні.
Під час перебування в Польщі високопосадовці обох країн підтвердять свою прихильність до зміцнення двосторонньої співпраці.
Обговорять лідери країн також співпрацю на міжнародних форумах, зокрема й щодо відповіді на війну Росії проти України в межах стратегічного партнерства з Польщею, яка є однією з головних країн, яка надає Києву військову та гуманітарну допомогу.
Повернеться до Японії Фуміо Кісіда вранці 23 березня.
Нагадаємо, що 20-22 березня у Росії з першим державним візитом за чотири роки перебуває глава КНР Сі Цзіньпін.
Після візиту до Москви Сі Цзіньпін може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.
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Джерело: Ministry of Foreign Affairs of Japan
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