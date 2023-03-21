Март, 21 в 12:43

21 марта новым министром образования и науки Украины стал директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

За назначение Оксена Лисового проголосовали 313 депутатов Верховной Рады Украины.

Что известно об Оксене Лисовом

Оксен Лисовой родился в 1972 году в Киевской области. Отец Лисового Василий был философом и правозащитником. Мать – Вера Лисовая-Гриценко – работала педагогом. Во времена Советского Союза отец был отправлен в Сибирь, куда впоследствии переехала и вся семья.

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Оксен Лисовой в интервью Вікнам вспоминал, что война с имперскостью в России началась еще со времен репрессий в отношении отца.

– Участие в войне против империи, не по своей воле, я начал принимать за неделю до своего рождения. Именно тогда КГБ арестовало моего отца – ученого, интеллектуала, выдающегося философа-логика, очень смелого и честного человека Василия Лисового. За свою интеллектуальную деятельность он получил в общей сложности 11 лет тюрем и ссылок в Сибирь. Соответственно, я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду, – говорил он.

Обучение для Оксена Лисового проходило в Решетиловском художественном училище народных промыслов по специальности художник-керамист, а также в Киевском государственном институте культуры по специальности библиотечно-информационные системы.

После завершения обучения Оксен работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме, а также был тренером по фехтованию и поддерживал деятельность общественной юношеской организации Січ.

Оксен Лисовой работал на руководящей должности в генеральной дирекции ОАО Укртелеком, но в течение последних 19 лет является директором Малой академии наук.

После начала полномасштабной войны с Россией ушел на фронт добровольцем в составе 95 бригады десантно-штурмовых войск и продолжил выполнять служебные обязанности директора МАН Украины.

Оксен женат. Вместе с женой воспитывает двух сыновей.

Фото: Оксен Лісовий