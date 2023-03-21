Обеспечение боеприпасами и защита от утечки информации: Зеленский провел заседание Ставки

Март, 21 в 15:55

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 21 марта, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

В ходе нее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в пределах зон ответственности ОСГВ Хортица, Таврия, Одесса и Север.

Сейчас смотрят

А о вероятных действиях противника в ближайшей перспективе проинформировал руководитель разведки Кирилл Буданов.

Члены Ставки также рассмотрели обеспечение Сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины. Также отдельно уделили внимание защите информации и предотвращению ее утечки.

Кроме президента, главнокомандующего ВСУ, руководителя ГУР и командующих ОСГВ, в заседании приняли также участие: премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, руководитель ОП Андрей Ермак, командующие родов войск и оперативных направлений.

К заседанию Ставки также присоединились члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.