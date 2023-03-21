Забезпечення боєприпасами та захист від витоку інформації: Зеленський провів засідання Ставки

Березень, 21 в 15:55

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Під час неї головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний доповів про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ Хортиця, Таврія, Одеса та Північ.

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А про ймовірні дії противника у найближчій перспективі проінформував керівник розвідки Кирило Буданов.

Члени Ставки також розглянули забезпечення Сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України. Також окремо приділили увагу захисту інформації та запобіганню її витоку.

Окрім президента, головнокомандувача ЗСУ, керівника ГУР та командувачів ОСУВ, у засіданні взяли також участь: прем’єр-міністр Денис Шмигаль, секретар РНБО Олексій Данілов, керівник ОП Андрій Єрмак, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, очільники силових відомств і правоохоронних органів.