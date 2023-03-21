ВСУ за сутки отбили более 120 вражеских атак – Генштаб
Украинские защитники в течение суток отбили более 120 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Авиация Сил обороны 20 марта нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы врага.
Тем временем российские оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут.
Украинские военные отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Пивничное.
Всего от огня захватчиков пострадали 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне тщетно пытались наступать в сторону населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Першотравневое и Новомихайловка Донецкой области.
Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов.
На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ безуспешно пыталась прорвать оборону Вооруженных сил Украины артиллерийским огнем по районам 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.
Неудачным было наступление оккупантов в сторону Новоселовского.
На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться. 20 марта войска РФ открывали огонь по 41 населенному пункту.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация – без существенных изменений.
Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако явное формирование наступательных группировок не зафиксировано.
В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ противник продолжает прибегать к инженерному оборудованию местности.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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