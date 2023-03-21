Март, 21 в 6:51

Украинские защитники в течение суток отбили более 120 атак российских оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Авиация Сил обороны 20 марта нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы врага.

Тем временем российские оккупанты не прекращают штурмовать Бахмут.

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Украинские военные отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Предтечино и Пивничное.

Всего от огня захватчиков пострадали 12 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне тщетно пытались наступать в сторону населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Першотравневое и Новомихайловка Донецкой области.

Многочисленным вражеским обстрелам подверглись районы 17 населенных пунктов.

На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ безуспешно пыталась прорвать оборону Вооруженных сил Украины артиллерийским огнем по районам 11 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

Неудачным было наступление оккупантов в сторону Новоселовского.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться. 20 марта войска РФ открывали огонь по 41 населенному пункту.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация – без существенных изменений.

Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Беларуси, однако явное формирование наступательных группировок не зафиксировано.

В приграничных районах Брянской и Курской областей РФ противник продолжает прибегать к инженерному оборудованию местности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 391-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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