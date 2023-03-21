ЗСУ за добу відбили понад 120 ворожих атак – Генштаб

Березень, 21 в 6:51

Українські захисники протягом доби відбили понад 120 атак російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Авіація Сил оборони 20 березня завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії уразили три райони зосередження живої сили ворога.

Тим часом російські окупанти не припиняють штурмувати Бахмут.

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Натомість українські військові відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське, Предтечине та Північне.

Загалом від вогню загарбників постраждало 12 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках росіяни марно намагались наступати в бік населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Сєверне, Першотравневе та Новомихайлівка Донецької області.

Численних ворожих обстрілів зазнали райони 17 населених пунктів.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ безуспішно намагалася прорвати оборону Збройних сил України артилерійським вогнем по районах 11 населених пунктів уздовж лінії бойового зіткнення.

Невдалим був наступ окупантів у бік Новоселівського.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують оборонятися. 20 березня війська РФ відкривали вогонь по 41 населеному пункту.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація – без суттєвих змін.

Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території Білорусі, проте очевидного формування наступальних угруповань не зафіксовано.

У прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ ворог продовжує інженерне обладнання місцевості.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 391-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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