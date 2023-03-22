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Факты / Україна

920 ликвидированных оккупантов и сожженная техника: что известно о потерях РФ на 22 марта

Татьяна Забожко, редактор ленты
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские защитники за сутки уничтожили ориентировочно 920 российских оккупантов.

В общей сложности на 392-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 167 490 захватчиков.

Потери РФ на 22 марта 2023

  • личного состава – около 167 490 (+920),
  • танков ‒ 3 557 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 6 887 (+8),
  • артиллерийских систем – 2 589 (+3),
  • реактивных систем залпового огня – 509 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 272 (+2),
  • самолетов – 305,
  • вертолетов – 290,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 183 (+16),
  • крылатых ракет ‒ 909 (+2),
  • кораблей (катеров) ‒ 18,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5 434 (+6),
  • специальной техники – 270 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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