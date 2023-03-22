Март, 22 в 8:07

Украинские защитники за сутки уничтожили ориентировочно 920 российских оккупантов.

В общей сложности на 392-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 167 490 захватчиков.

Потери РФ на 22 марта 2023

личного состава – около 167 490 (+920),

танков ‒ 3 557 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 6 887 (+8),

артиллерийских систем – 2 589 (+3),

реактивных систем залпового огня – 509 (+2),

средств противовоздушной обороны ‒ 272 (+2),

самолетов – 305,

вертолетов – 290,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 183 (+16),

крылатых ракет ‒ 909 (+2),

кораблей (катеров) ‒ 18,

автомобильной техники и автоцистерн – 5 434 (+6),

специальной техники – 270 (+4).

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.

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