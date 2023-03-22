920 ликвидированных оккупантов и сожженная техника: что известно о потерях РФ на 22 марта
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские защитники за сутки уничтожили ориентировочно 920 российских оккупантов.
В общей сложности на 392-е сутки полномасштабной войны Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 167 490 захватчиков.
Потери РФ на 22 марта 2023
- личного состава – около 167 490 (+920),
- танков ‒ 3 557 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 6 887 (+8),
- артиллерийских систем – 2 589 (+3),
- реактивных систем залпового огня – 509 (+2),
- средств противовоздушной обороны ‒ 272 (+2),
- самолетов – 305,
- вертолетов – 290,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 2 183 (+16),
- крылатых ракет ‒ 909 (+2),
- кораблей (катеров) ‒ 18,
- автомобильной техники и автоцистерн – 5 434 (+6),
- специальной техники – 270 (+4).
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 392-е сутки.
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