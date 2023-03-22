920 ліквідованих окупантів та спалена техніка: що відомо про втрати РФ на 22 березня

Березень, 22 в 8:07

Українські захисники за добу знищили орієнтовно 920 російських окупантів.

Загалом на 392-гу добу повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 167 490 загарбників.

Втрати РФ на 22 березня 2023

особового складу ‒ близько 167 490 (+920),

танків ‒ 3 557 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 6 887 (+8),

артилерійських систем – 2589 (+3),

реактивних систем залпового вогню – 509 (+2),

засобів протиповітряної оборони ‒ 272 (+2),

літаків – 305,

гелікоптерів – 290,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16),

крилатих ракет ‒ 909 (+2),

кораблів (катерів) ‒ 18,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6),

спеціальної техніки ‒ 270 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

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