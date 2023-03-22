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Факти / Україна

920 ліквідованих окупантів та спалена техніка: що відомо про втрати РФ на 22 березня

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські захисники за добу знищили орієнтовно 920 російських окупантів.

Загалом на 392-гу добу повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 167 490 загарбників.

Втрати РФ на 22 березня 2023

  • особового складу ‒ близько 167 490 (+920),
  • танків ‒ 3 557 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 6 887 (+8),
  • артилерійських систем – 2589 (+3),
  • реактивних систем залпового вогню – 509 (+2),
  • засобів протиповітряної оборони ‒ 272 (+2),
  • літаків – 305,
  • гелікоптерів – 290,
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 909 (+2),
  • кораблів (катерів) ‒ 18,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6),
  • спеціальної техніки ‒ 270 (+4).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

Зараз дивляться

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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