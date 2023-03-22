920 ліквідованих окупантів та спалена техніка: що відомо про втрати РФ на 22 березня
Фото: Генштаб ЗСУ
Українські захисники за добу знищили орієнтовно 920 російських окупантів.
Загалом на 392-гу добу повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували вже близько 167 490 загарбників.
Втрати РФ на 22 березня 2023
- особового складу ‒ близько 167 490 (+920),
- танків ‒ 3 557 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 6 887 (+8),
- артилерійських систем – 2589 (+3),
- реактивних систем залпового вогню – 509 (+2),
- засобів протиповітряної оборони ‒ 272 (+2),
- літаків – 305,
- гелікоптерів – 290,
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2 183 (+16),
- крилатих ракет ‒ 909 (+2),
- кораблів (катерів) ‒ 18,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 434 (+6),
- спеціальної техніки ‒ 270 (+4).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.
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