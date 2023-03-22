Существует угроза отключения ЗАЭС от последней резервной линии — Гросси

Март, 22 в 17:07

В случае повреждения главной внешней линии в 750 кВ, от которой Запорожская АЭС питается с 1 марта после повреждения последней резервной линии станции, она снова может перейти на работу от дизельных генераторов, что “еще раз подчеркивает хрупкость ядерной безопасности на крупнейшей атомной электростанции Европы”, заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

— Станции требуется внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере электростанции за пределами площадки, — подчеркнул он.

По его словам, восстановление линии было запланировано на 5, 10, а затем и 13 марта, но это так и не удалось сделать, возможно, получится 23 марта.

— Подключение к линии 750 кВ может быть остановлено на неизвестный период времени для проведения технического обслуживания/ремонта линии. Пока нет информации о том, когда это может произойти и как долго это продлится. Крайне важно, чтобы существовала необходимая координация и связь между диспетчером украинской электросети и станцией, — отмечает Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ добавил, что ядерная безопасность на ЗАЭС остается в критическом состоянии, и “если это отключение от основной линии электропередач и ремонтные работы будут проводиться при отсутствии линии 330 кВ, это приведет к полной потере электроэнергии и заставит станцию в седьмой раз зависеть от дизель-генераторов”.

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Источник: IAEA