Існує загроза відключення ЗАЕС від останньої резервної лінії – Гроссі

Березень, 22 в 17:07

У разі пошкодження головної зовнішньої лінії у 750 кВ, від якої Запорізька АЕС живиться з 1 березня після пошкодження останньої резервної лінії станції, вона знову може перейти на роботу від дизельних генераторів, що “ще раз підкреслює крихкість ядерної безпеки на найбільшій атомній електростанції Європи”, заявив директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

– Станції потрібне зовнішнє електропостачання для виконання основних функцій ядерної безпеки. Без резервної лінії будь-яке пошкодження лінії 750 кВ призведе до повної втрати електростанції за межами майданчика, – наголосив він.

За його словами, відновлення лінії було заплановане на 5, 10, а потім і 13 березня, але це так і вдалося зробити, можливо, вийде 23 березня.

– Підключення до лінії 750 кВ може бути зупинено на невідомий період часу для проведення технічного обслуговування/ремонту лінії. Наразі немає інформації щодо того, коли це може статися і як довго це триватиме. Вкрай важливо, щоб існувала необхідна координація та зв’язок між диспетчером української електромережі та станцією, – наголошує Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ додав, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається в критичному стані, і “якщо це відключення від основної лінії електропередач та ремонтні роботи будуть проводитися за відсутності лінії 330 кВ, це призведе до повної втрати електроенергії і змусить станцію всьоме залежати від дизель-генераторів”.

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9 березня стало відомо про знеструмлення Запорізької атомної електростанції через ворожі ракетні обстріли.

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Джерело: IAEA