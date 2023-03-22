Местные насчитали до пяти прилетов: в Херсоне гремят взрывы
Требует проверки
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22 марта в Херсоне раздаются взрывы.
Местные жители насчитали около четырех-пяти прилетов.
К слову, воздушная тревога на данный момент в области не объявлена.
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