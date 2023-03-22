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Факты / Україна

Местные насчитали до пяти прилетов: в Херсоне гремят взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
вибух
Фото: Depositphotos

22 марта в Херсоне раздаются взрывы.

Местные жители насчитали около четырех-пяти прилетов.

К слову, воздушная тревога на данный момент в области не объявлена.

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