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Факти / Україна

Місцеві нарахували до п’яти прильотів: у Херсоні гримлять вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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вибух
Фото: Depositphotos

22 березня в Херсоні лунають вибухи.

Місцеві жителі нарахували близько чотирьох-п’яти прильотів. У місті здіймається дим.

До слова, повітряна тривога наразі в регіоні не оголошена.

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В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Натомість відомо, що напередодні російські загарбники 47 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області, випустивши 248 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників.

Житлові квартали Херсону російські військові обстрілювали вісім разів, пошкодивши в місті приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли дві людини дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Херсонська ОВА

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