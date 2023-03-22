Місцеві нарахували до п’яти прильотів: у Херсоні гримлять вибухи

Березень, 22 в 11:39

22 березня в Херсоні лунають вибухи.

Місцеві жителі нарахували близько чотирьох-п’яти прильотів. У місті здіймається дим.

До слова, повітряна тривога наразі в регіоні не оголошена.

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В обласній військовій адміністрації ситуацію поки не коментували.

Натомість відомо, що напередодні російські загарбники 47 разів атакували мирні населені пункти Херсонської області, випустивши 248 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників.

Житлові квартали Херсону російські військові обстрілювали вісім разів, пошкодивши в місті приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли дві людини дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Херсонська ОВА