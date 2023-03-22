Траса на виїзд з Авдіївки – це “дорога смерті”, але евакуація продовжується – МВА
Через російські обстріли траса на виїзд з Авдіївки на Донеччині стала “дорогою смерті”.
Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, пише CNN.
– Евакуація цивільного населення триває, але вихід з міста – це “дорога смерті”, ділянка дороги контролюється російськими військами, які можуть негайно відкрити вогонь, – сказав він.
За його словами, за останні три тижні з міста виїхали 180 людей.
Барабаш також зазначив, що, за оцінками української влади, в Авдіївці залишилося близько 2000 осіб, серед них – шестеро дітей.
– Одну дитину евакуювали у вівторок, ще одну планують в середу, – додав очільник МВА.
Раніше керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський заявив, що Авдіївка найближчим часом може стати другим Бахмутом. Війська РФ намагаються оточити місто, але зазнають втрат.