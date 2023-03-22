Ракетный удар РФ по Запорожью: мужчина показал последствия взрывной волны в его квартире

Март, 22 в 15:20

Хирург и волонтер Станислав Стойков показал последствия от взрывной волны в первые минуты после вражеской российской ракетной атаки в своей квартире в Запорожье.

На видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, мужчина рассказал, что в момент ракетного удара сидел со своей мамой на кухне.

Там повыбивало окна взрывной волной.

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В момент, когда Стойков снимал последствия взрыва, был слышен еще один мощный взрыв.

— Краситься начала, краску перевела, — говорит его мать, после чего раздается еще один мощный взрыв.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Станіслав Стойков (@dr.stoikov_stanislav)

Днем 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Взрывы в областном центре раздавались более часа. Под обстрел попали два девятиэтажных дома.

Известно о 18 пострадавших, среди них — двое детей семи и девяти лет. 11 взрослых госпитализировали. Четверо из них — в тяжелом состоянии, семеро — в среднем. Еще пятерым оказали медицинскую помощь на месте прилета.