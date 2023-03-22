Ракетный удар РФ по Запорожью: мужчина показал последствия взрывной волны в его квартире
Хирург и волонтер Станислав Стойков показал последствия от взрывной волны в первые минуты после вражеской российской ракетной атаки в своей квартире в Запорожье.
На видео, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram, мужчина рассказал, что в момент ракетного удара сидел со своей мамой на кухне.
Там повыбивало окна взрывной волной.
В момент, когда Стойков снимал последствия взрыва, был слышен еще один мощный взрыв.
— Краситься начала, краску перевела, — говорит его мать, после чего раздается еще один мощный взрыв.
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Днем 22 марта российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Запорожью. Взрывы в областном центре раздавались более часа. Под обстрел попали два девятиэтажных дома.
Известно о 18 пострадавших, среди них — двое детей семи и девяти лет. 11 взрослых госпитализировали. Четверо из них — в тяжелом состоянии, семеро — в среднем. Еще пятерым оказали медицинскую помощь на месте прилета.