Там пекло, горять будинки: РФ обстрілює Запоріжжя
22 березня російські війська обстрілюють Запоріжжя.
В обласному центрі вже другу годину лунають вибухи.
Оновлено о 12:52. Момент влучання ворожої ракети в житловий будинок потрапив на відео.
Оновлено о 12:42. Атака продовжується, зазначають в обласній військовій адміністрації.
– Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку.
Тримаймося! Із вірою в ЗСУ! – зазначають в ОВА.
Оновлено о 12:33.
– У Запоріжжі – пекло! Горять будинки. Пряме влучання! Жодних військових об’єктів поряд немає, – повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.
Оновлено об 11:53. Під ворожим вогнем – житлові будинки, а також острів Хортиця.
Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
В обласній військовій адміністрації закликали людей перебувати в безпечних місцях до завершення “повітряної тривоги”.
– Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь.
Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України, – наголошують у Запорізькій ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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