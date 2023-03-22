Там пекло, горять будинки: РФ обстрілює Запоріжжя

Березень, 22 в 12:52

22 березня російські війська обстрілюють Запоріжжя.

В обласному центрі вже другу годину лунають вибухи.

Оновлено о 12:52. Момент влучання ворожої ракети в житловий будинок потрапив на відео.

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Оновлено о 12:42. Атака продовжується, зазначають в обласній військовій адміністрації.

– Ворог не полишає мети залякати мирне населення багатотисячного міста. Сьогодні будьте особливо обережні та реагуйте на сигнали про небезпеку. Тримаймося! Із вірою в ЗСУ! – зазначають в ОВА.

Оновлено о 12:33.

– У Запоріжжі – пекло! Горять будинки. Пряме влучання! Жодних військових об’єктів поряд немає, – повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Оновлено об 11:53. Під ворожим вогнем – житлові будинки, а також острів Хортиця.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

В обласній військовій адміністрації закликали людей перебувати в безпечних місцях до завершення “повітряної тривоги”.

– Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали – не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України, – наголошують у Запорізькій ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 392-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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