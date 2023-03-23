Март, 23 в 18:57

Почти 100% украинцев одобряют действия Вооруженных сил Украины. Армия находится на первом месте по уровню одобрения.

Об этом говорится в результатах всеукраинского опроса Социологической группы Рейтинг, проведенного по заказу Международного республиканского института (IRI).

Так, 98% опрошенных поддерживают деятельность ВСУ: 89% – полностью одобряют, а еще 9% – скорее одобряют.

Сейчас смотрят

Действия президента Украины Владимира Зеленского одобряют 91% опрошенных (58% полностью, а 33% скорее одобряют).

На третьей позиции по уровню одобрения деятельности находится министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (76%).

Деятельность Совета национальной безопасности и обороны Украины поддерживают 71% опрошенных, полиции – 70%, министра обороны Алексея Резникова – 62%, местных властей – 57%, Кабинета министров – 53%, Верховной Рады – 41%.

Опрос проводился по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В течение 1-5 февраля 2023 года были опрошены 2 тыс. жителей Украины возрастом от 18 лет. В выборку не включены граждане, которые находятся за пределами Украины.

Метод опроса – телефонное интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2%.