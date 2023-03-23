Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Майже 100% українців схвалюють дії ЗСУ – опитування

Юлія Соколова, редакторка стрічки
ЗСУ
Фото: УНІАН

Майже 100% українців схвалюють дії Збройних сил України. Армія перебуває на першому місці за рівнем схвалення.

Про це йдеться в результатах всеукраїнського опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI).

Так, 98% опитаних підтримують діяльність ЗСУ: 89% – цілком схвалюють, а ще 9% – скоріше схвалюють.

Зараз дивляться
Соцопитування групи Рейтинг

Фото: група Рейтинг

Дії президента України Володимира Зеленського схвалюють 91% опитаних (58% цілком, а 33% скоріше схвалюють).

На третій позиції за рівнем схвалення діяльності перебуває міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (76%).

Діяльність Ради національної безпеки та оборони України підтримують 71% опитаних, поліції – 70%, міністра оборони Олексія Резнікова – 62%, місцевої влади – 57%, Кабінету міністрів – 53%, Верховної Ради – 41%.

Соцопитування групи Рейтинг

Фото: група Рейтинг

Опитування проводилося по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Протягом 1-5 лютого 2023 року були опитані 2 тис. жителів України віком від 18 років. До вибірки не включені громадяни, які перебувають за межами України.

Метод опитування – телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Читайте
Майже 90% українців проти територіальних поступок задля завершення війни – опитування

Джерело: Рейтинг
Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка