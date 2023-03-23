Март, 23 в 20:48

Представители Украинской православной церкви Московского патриархата уже выезжают из Киево-Печерской лавры.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Его спросили, ведут ли представители Украинской православной церкви (УПЦ МП) переговоры с Минкультом относительно сроков выезда из Киево-Печерской лавры, которые ранее определили на 29 марта.

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По словам Ткаченко, от УПЦ МП были направлены соответствующие письма в заповедник Киево-Печерской лавры относительно того, что они не успевают покинуть помещение Лавры.

— Но на самом деле процесс выезда происходит, это может засвидетельствовать любой прохожий в Лавре. Вывозят бойлеры, столы, стулья. Какой-то процесс начался, — сказал министр.

Он добавил, что в Лавре сейчас работает межведомственная комиссия, которая должна зафиксировать состояние сохранности недвижимого и движимого имущества, а именно — музейных экспонатов, которые находились в пользовании УПЦ МП.

— Как только комиссия завершит свою работу, можно будет четко сказать, что было не так, — добавил глава Минкульта.

По словам Ткаченко, то, что говорят представители УПЦ МП, “относится к характеру служения” Русской православной церкви (РПЦ), поскольку священнослужители УПЦ МП считают себя “не священниками, которые должны общаться с Богом и верующими, а считают себя чиновниками от Бога”.

Относительно заявлений представителя УПЦ МП митрополита Павла, который назвал в видеообращении к верующим “обязанность защищать святыню”, Александр Ткаченко заявил, что это не защита Киево-Печерской лавры, а защита самого митрополита.

Александр Ткаченко добавил, что представители МВД и СБУ сейчас контролируют выезд священников УПЦ МП из Киево-Печерской лавры, а на выезде с территории Лавры проверяют авто относительно того, какое имущество перевозится.