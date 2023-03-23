Березень, 23 в 20:48

Представники Української православної церкви Московського патріархату вже виїжджають з Києво-Печерської лаври.

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Його запитали, чи ведуть представники Української православної церкви (УПЦ МП) переговори з Мінкультом щодо термінів виїзду з Києво-Печерської лаври, які раніше визначили на 29 березня.

Зараз дивляться

За словами Ткаченка, від УПЦ МП були надіслані відповідні листи до заповідника Києво-Печерської лаври щодо того, що вони не встигають залишити приміщення Лаври.

– Але насправді процес виїзду відбувається, це може засвідчити будь-який перехожий у Лаврі. Вивозять бойлери, столи, стільці. Якийсь процес розпочався, – сказав міністр.

Він додав, що в Лаврі наразі працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати стан збереження нерухомого і рухомого майна, а саме – музейних експонатів, які перебували в користуванні УПЦ МП.

– Щойно комісія завершить свою роботу, можна буде чітко сказати, що було не так, – додав очільник Мінкульту.

За словами Ткаченка, те, що говорять представники УПЦ МП, “стосується характеру служіння” Російській православній церкві (РПЦ), оскільки священнослужителі УПЦ МП вважають себе “не священниками, які мають спілкуватись з Богом і вірянами, а вважають себе чиновниками від Бога”.

Щодо заяв представника УПЦ МП митрополита Павла, який назвав у відеозверненні до вірян назвав “обов’язком захищати святиню”, Олександр Ткаченко заявив, що це не захист Києво-Печерської лаври, а захист самого митрополита.

Олександр Ткаченко додав, що представники МВС і СБУ наразі контролюють виїзд священників УПЦ МП із Києво-Печерської лаври, а на виїзді з території Лаври перевіряють авто щодо того, яке майно перевозиться.