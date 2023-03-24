Били залізною палицею, замикали у підвалі та палили прапор України: українські діти про “відпочинок” у таборах РФ

Березень, 24 в 13:30

Українські діти, яких окупанти ще у жовтні 2022 року вивезли “на відпочинок” до дитячих таборів на території анексованого Криму, розповіли про знущання над ними.

Цим вони поділились в інтерв’ю виданню The Insider після повернення в Україну.

– Бив залізною палицею Астахов, який за безпеку відповідає. Царем там себе уявив. Він казав: “Ви з України, кому ви потрібні? Ми вас відвеземо до інтернату, ви там посидите і все зрозумієте”. Одну дівчинку вдарили по спині, і там прямо синець такий був смужкою. Ми сиділи тоді у залі і хтось крикнув: “Слава Україні!” – а хтось відповів: “Героям слава!” Їх забрали, але я не знаю, що з ними було, – розповідає 16-річний Віталій, який перебував у таборі Мрія у Євпаторії.

Крім того, він повідомив, що діставалося більше тим, хто відкрито висловлювався за Україну.

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– Він (Астахов, – Ред.) ще прапор України спалив, головний цей із безпеки. Вони знайшли у дівчинки маленький прапор український на палиці. Вона сказала, що їй це мама та тато привезли з Києва. Вона поставила його у склянку, а потім повісила на штори. Цей заходить, зриває і волає матом: “Ви хохли хворі! Ви в Росії, тут ніколи України ніде не буде, вона згорить просто. Пішли, будете дивитися як Україна горить”. Підпалив прапор запальничкою, і він згорів, – каже хлопець.

Слід зазначити, що людина з прізвищем Астахов з Євпаторії є в базі даних Миротворця.

Віталій розповів, що вони з подругою збігали на два дні з табору:

– Ми тоді сказали: “Слава Україні!” — і втекли на два дні. Ми прийшли до готелю у Євпаторії, дівчинці мама скинула 600 рублів, і зняли одномісну кімнату, на підлозі спали. Ми купили їжу, поїли. Там у центрі був Вічний вогонь та російський прапор висить. Моя подруга підійшла і загасила його ногою. І там стояла бабуся, яка теж за Україну, і каже: “Я вже вісім років чекаю на Україну”.

Віталій каже, що з табору Мрія всіх дітей перевели до табору Дружба, і там умови були ще гірші: постільної білизни не було, тільки брудний матрац та подушка, а за непокору їх замикали у підвалі на кілька годин.

– Нас змушували співати гімн Росії, тримати російський прапор, піднімати його на флагшток, але ми цього не робили. Скидали текст гімну і казали: “Вчіть, завтра розповідатимете”. Але потім якось забули про це. У підвалі тримали. Говорили: “Ви за Україну, і ви не потрібні!” Дівчинку одну тримали чотири години. Усіх по-різному, – повідомляє Віталій.

Спочатку дітей не відпускали додому, пояснюючи це міркуваннями безпеки, а потім заявили, що вони просто не повернуться. Коли все ж таки вдалося домовитися про повернення дітей, Росія висунула умову, аби батьки забирали їх особисто.

– Легенда була така, що вони поїхали до табору на два тижні. Спочатку вони поїхали на два тижні, потім дитина мені зателефонувала і сказала, що продовжують. 4 листопада вони мали повертатися, але Кримський міст розбомбили. У листопаді наші прийшли до Херсона, і ми в них питали, як забрати дитину. Ми були змушені виїхати з Херсона із волонтерами із Хмельницької області, і там через поліцію інспектор по дітях дала нам номер телефону волонтера Каті. Ми поїхали через Росію. У неділю я їхала до Києва, а у понеділок увечері ми вже виїхали до Польщі, потім до Білорусі, Росії та Криму, а потім назад, – розповіла мама однієї з дівчаток.

Тато іншої дитини каже, що довелося чекати 6,5 місяця з моменту від’їзду:

– Звернулися до Save Ukraine, подали заявку, дружина зателефонувала і сказали, що треба почекати, бо дітей дуже багато, але момент потихеньку вирішується. Зателефонував волонтер тиждень тому та сказав, що є людина, яка може забрати. Написали довіреність на жінку, яка їхала до Євпаторії за своєю дитиною. Приїхали, забрали та протягом двох днів привезли. Вчора ми приїхали з Херсона, нас зустріли, поселили до готелю, а зранку приїхали забирати дітей. Ми весь цей час жили у Херсоні.

Не всі діти зіткнулися у таборах з жорстоким поводженням, але всі говорять про погані умови та неякісну їжу.

– Я спочатку заїхав у перший табір – Дружба. Там умови були дуже погані – шість розеток на поверх, а мешкає на поверсі 50 осіб. Дві ванни та два туалети для хлопчиків та по дві для дівчаток. Прибирали там досить рідко. Їжа гірша за середню, таке собі, – розповів Влад із Херсона.

За його словами, у таборі були уроки за російською програмою, дітей примушували стоячи слухати гімн РФ на зарядці. Потім їх переселили до табору Лучистий.

– Там все набагато краще було – відмінні кімнати, ванни, туалет у кожній кімнаті, п’ять розеток мінімум, харчування набагато краще. Були якісь гуртки, футбол, волейбол тощо, — каже хлопчик.

При цьому Херсонська ОВА опублікувала фото дітей, яких вдалося повернути в область завдяки зусиллям волонтерів Благодійного фонду Save Ukrainе. Найстаршій з юних мешканців Херсонщини, котрі приїхали додому, – 16 років, найменшому- всього 10.

Били залізною палицею, замикали у підвалі та палили прапор України: українські діти про “відпочинок” у таборах РФ / 2 фотографии

Нагадаємо, що Україні вдалося повернути 17 дітей, яких окупаційна влада Херсонської області ще у жовтні минулого року відправила “на відпочинок” до Криму.

Фото: Херсонська ОВА