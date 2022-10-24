Доказательства сотрудничества президента Мотор Сичи из РФ: СБУ опубликовала аудио разговоров

Октябрь, 24 в 12:04

Украинское предприятие Мотор Сич после полномасштабного вторжения РФ продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

Это подтверждают аудиозаписи телефонных разговоров его президента Вячеслава Богуслаева, которого на днях задержали сотрудники СБУ по подозрению в сотрудничестве со страной-агрессором.

Богуслаев уже после 24 февраля обсуждал с российскими должностными лицами поставки продукции авиапредприятия на территорию РФ, а также поддерживал и оправдывал вторжение в Украину, обстрелы мирных городов и сел.

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В частности, в мае 2022 года руководитель Мотор Сичи признается, что завод десятками передает агрегаты в Россию.

На днях СБУ задержала президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия.

Обоим объявлено подозрение по двум статьям – о коллаборационной деятельности и пособничестве государству агрессору.

Дело касается незаконных поставок Мотор Сичью товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.