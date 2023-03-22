В Крыму паника: по радио рассказали о паромной эвакуации, РФ отрицает

Март, 22 в 11:59

На фоне громких взрывов утром 22 марта в бухте Севастополя в городе и по всему оккупированному Крыму по радио распространили рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге, сообщает Крым.Реалии.

Среди советов: подготовить тревожный чемоданчик, а в случае включения сирен — идти в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестных предметов.

Кроме того, в сети распространяют сообщения о том, что якобы случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия надлежащего сообщения с материковой частью РФ “будут организованы эвакуационные паромные переправы”.

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В то же время оккупационные власти полуострова отрицают распространение таких рекомендаций по радио и заявляют о “взломе”.

Утром 22 марта в Севастополе прогремела серия взрывов, после чего в бухте вспыхнул пожар. Оккупанты традиционно сообщили, что сработала ПВО из-за атаки воздушными и морскими беспилотниками.

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил свою работу.