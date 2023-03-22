Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В Крыму паника: по радио рассказали о паромной эвакуации, РФ отрицает

Валентина Летяк, редактор ленты
Требует проверки
Радіоелектронна розвідка, воєнний радар
Фото: Depositphotos

На фоне громких взрывов утром 22 марта в бухте Севастополя в городе и по всему оккупированному Крыму по радио распространили рекомендации по эвакуации и воздушной тревоге, сообщает Крым.Реалии.

Среди советов: подготовить тревожный чемоданчик, а в случае включения сирен — идти в укрытие, избегать объектов критической и военной инфраструктуры, не поднимать неизвестных предметов.

Кроме того, в сети распространяют сообщения о том, что якобы случае непредвиденных обстоятельств и отсутствия надлежащего сообщения с материковой частью РФ “будут организованы эвакуационные паромные переправы”.

Сейчас смотрят

В то же время оккупационные власти полуострова отрицают распространение таких рекомендаций по радио и заявляют о “взломе”.

Утром 22 марта в Севастополе прогремела серия взрывов, после чего в бухте вспыхнул пожар. Оккупанты традиционно сообщили, что сработала ПВО из-за атаки воздушными и морскими беспилотниками.

В Севастополе морской пассажирский транспорт приостановил свою работу.

Читайте
В Джанкое уничтожены российские крылатые ракеты Калибр во время транспортировки по железной дороге — ГУР

Источник: Крым. Реалии
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка