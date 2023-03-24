Березень, 24 в 15:35

Російська влада окупованого Криму розпочала евакуацію з півострова.

Про це в ефірі телеканалу FREEДOM заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, місцевим жителям доводилося чути на FM-станціях попередження про необхідність виїзду з півострова. Найперше це стосується тих, хто будь-яким чином співпрацює з окупаційною владою.

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– Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати й повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов’язково й станеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще залишити територію українського Криму, – сказав Андрій Юсов.

За його словами, дуже активно готуються до евакуації військове командування РФ, адміністрації. Вони переписують або продають нерухомість, вивозять сім’ї. Рядовий склад керівництво заспокоює, мовляв, немає чого хвилюватися.

Андрій Юсов наголошує, що всім окупантам і колаборантам, хто пов’язав свою долю із путінським рашистським режимом, треба вже зараз залишати територію Криму, доки є можливість.