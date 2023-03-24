Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Продають нерухомість, вивозять сім’ї: окупаційна влада Криму розпочала евакуацію

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Продають нерухомість, вивозять сім’ї: окупаційна влада Криму розпочала евакуацію
Фото: Pixabay

Російська влада окупованого Криму розпочала евакуацію з півострова.

Про це в ефірі телеканалу FREEДOM заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, місцевим жителям доводилося чути на FM-станціях попередження про необхідність виїзду з півострова. Найперше це стосується тих, хто будь-яким чином співпрацює з окупаційною владою.

Зараз дивляться

– Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати й повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов’язково й станеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще залишити територію українського Криму, – сказав Андрій Юсов.

За його словами, дуже активно готуються до евакуації військове командування РФ, адміністрації. Вони переписують або продають нерухомість, вивозять сім’ї. Рядовий склад керівництво заспокоює, мовляв, немає чого хвилюватися.

Андрій Юсов наголошує, що всім окупантам і колаборантам, хто пов’язав свою долю із путінським рашистським режимом, треба вже зараз залишати територію Криму, доки є можливість.

Читайте
У Джанкої знищено російські крилаті ракети Калібр під час транспортування залізницею – ГУР

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка