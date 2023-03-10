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Факты / Україна

Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия

Валентина Чорна, редактор ленты
Денис Шмигаль
Фото: Правительственный портал

Правительство Украины усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отныне будет действовать четкий алгоритм:

  • областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список;
  • Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет;
  • Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию по отклонению.

В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и те, что с ними граничат, или громады, пограничные с РФ, или соседние с оккупированными территориями.

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Шмыгаль отметил, что это позволит оказывать государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются.

Недавно Минреинтеграции обновило перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся или велись боевые действия.

В новый перечень вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.

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