Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия

Март, 10 в 14:30

Правительство Украины усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отныне будет действовать четкий алгоритм:

областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список;

Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет;

Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию по отклонению.

В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и те, что с ними граничат, или громады, пограничные с РФ, или соседние с оккупированными территориями.

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Шмыгаль отметил, что это позволит оказывать государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются.

Недавно Минреинтеграции обновило перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся или велись боевые действия.

В новый перечень вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.