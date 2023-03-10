Правительство усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия
Правительство Украины усовершенствовало процедуру формирования перечня территорий, на которых ведутся боевые действия или которые временно оккупированы агрессором.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отныне будет действовать четкий алгоритм:
- областные военные администрации через информационную систему предлагают включение тех или иных территорий в список;
- Министерство обороны согласовывает их или обоснованно отклоняет;
- Минреинтеграции утверждает предложения или же дает свою аргументацию по отклонению.
В список смогут включать не только громады, где идут бои, но и те, что с ними граничат, или громады, пограничные с РФ, или соседние с оккупированными территориями.
Шмыгаль отметил, что это позволит оказывать государственную помощь комплексно, эффективно и адресно и поддерживать людей, которые больше всего в этом нуждаются.
Недавно Минреинтеграции обновило перечень территорий, которые считаются временно оккупированными или на которых ведутся или велись боевые действия.
В новый перечень вошли населенные пункты в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской, Запорожской и Луганской областях.