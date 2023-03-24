Стало больше тяжелых ранений: среди оккупантов возросла смертность – Генштаб ВСУ
Российские оккупанты стали чаще умирать от ранений, полученных в боях в Украине.
Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным украинской стороны, смертность среди раненых захватчиков возросла 17-21 марта.
Такую статистику обусловило увеличение количества тяжелых ранений и некачественное медицинское обеспечение.
В частности, отмечают в Генштабе ВСУ, россиянам не хватает профессионального медицинского персонала.
К слову, из-за значительных ежедневных потерь оккупанты вдвое увеличили койко-места в военном госпитале в Троицком на временно захваченной территории Луганской области.
Теперь там могут принять не 200, а 400 раненых захватчиков.
Кроме того, есть информация, что 17-18 марта на территорию Российской Федерации вертолетами были эвакуированы все раненые офицеры.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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