Март, 24 в 6:49

Российские оккупанты стали чаще умирать от ранений, полученных в боях в Украине.

Такой информацией располагает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, смертность среди раненых захватчиков возросла 17-21 марта.

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Такую статистику обусловило увеличение количества тяжелых ранений и некачественное медицинское обеспечение.

В частности, отмечают в Генштабе ВСУ, россиянам не хватает профессионального медицинского персонала.

К слову, из-за значительных ежедневных потерь оккупанты вдвое увеличили койко-места в военном госпитале в Троицком на временно захваченной территории Луганской области.

Теперь там могут принять не 200, а 400 раненых захватчиков.

Кроме того, есть информация, что 17-18 марта на территорию Российской Федерации вертолетами были эвакуированы все раненые офицеры.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 394-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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