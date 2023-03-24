Стало більше важких поранень: серед окупантів зросла смертність – Генштаб ЗСУ
Російські окупанти почали частіше помирати від поранень, які дістають у боях в Україні.
Така інформація є в розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.
За даними української сторони, смертність серед поранених загарбників зросла 17-21 березня.
Таку статистику зумовило збільшення кількості важких поранень та неякісне медичне забезпечення.
Зокрема, наголошують у Генштабі ЗСУ, росіянам бракує професійного медичного персоналу.
До слова, через значні щоденні втрати окупанти вдвічі збільшили ліжко-місця у військовому госпіталі в Троїцькому, що на тимчасово захопленій території Луганської області.
Тепер там можуть прийняти не 200, а 400 поранених загарбників.
Крім того, є інформація, що 17-18 березня на територію Російської Федерації гелікоптерами було евакуйовано всіх поранених офіцерів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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