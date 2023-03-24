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Факти / Україна

Стало більше важких поранень: серед окупантів зросла смертність – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Стало більше важких поранень: серед окупантів зросла смертність – Генштаб ЗСУ
Фото: Pexels

Російські окупанти почали частіше помирати від поранень, які дістають у боях в Україні.

Така інформація є в розпорядження Генерального штабу Збройних сил України.

За даними української сторони, смертність серед поранених загарбників зросла 17-21 березня.

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Таку статистику зумовило збільшення кількості важких поранень та неякісне медичне забезпечення.

Зокрема, наголошують у Генштабі ЗСУ, росіянам бракує професійного медичного персоналу.

До слова, через значні щоденні втрати окупанти вдвічі збільшили ліжко-місця у військовому госпіталі в Троїцькому, що на тимчасово захопленій території Луганської області.

Тепер там можуть прийняти не 200, а 400 поранених загарбників.

Крім того, є інформація, що 17-18 березня на територію Російської Федерації гелікоптерами було евакуйовано всіх поранених офіцерів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 394-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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