Март, 24 в 12:20

Вывод российских войск с левобережной части Херсонщины возможен только после освобождения Запорожской области.

Об этом заявил военный обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

По его словам, сегодня группировка российских оккупационных войск Днепр имеет численный состав, который можно сравнить со 100 БТГр.

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Их потенциал это: танков — 170, ББМ — 570, артиллерия — 300, РСЗО — 18. У этих подразделений одна из крупнейших недокомплектаций по ряду позиций в зоне боевых действий.

Впрочем, эта группировка не демонстрирует подготовки к “жесту доброй воли”, а подразделения 34 ОМСБр и 3 МСБ 205 ОМСБр получили технику для доукомплектования.

— На левобережье российские войска находятся одновременно в относительной безопасности, но и как на вулкане. Этот парадокс обусловлен тем, что от контрнаступления ВСУ оккупанты защищены Днепром, природной преградой, через которую контрнаступать чревато и невыгодно. Но имея такую естественную линию обороны и защиту, россияне на левом берегу как на ладони для нашей артиллерии. И именно по этой причине часть их подразделений были выведены за 20-километровую зону от Днепра и даже глубже, — пояснил эксперт.

Коваленко отметил, что в случае деоккупации, например, Новоалексеевки и выхода ВСУ к административной границе ВОТ Крыма, левобережная группировка окажется в “интересном положении”.

— Фактически, для российских войск на левобережье сразу повышаются риски оказаться в оперативном окружении, которое постепенно будет сужаться до тактического окружения. А это минимум 25-30 БТГр в окружении. Командование РФ не может себе позволить такие потери 400-ми, — объяснил Коваленко.

Поэтому вывод оккупационных войск с левобережной Херсонщины вполне возможен, но только тогда, когда будет серьезная угроза перерезания трасс М17 и Т2202. А это может произойти после освобождения Запорожской области, подытожил военный эксперт.