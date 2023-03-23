Март, 23 в 21:50

Оккупационные войска РФ успели уничтожить на территории деоккупированной Херсонской области около 50 сел.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении в конце 393-го дня войны.

Он рассказал, что сегодня вернулся из Херсонщины, поскольку рабочий день президента был посвящен прежде всего этой области.

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— Ситуация безопасности — наши ответы на вражеские обстрелы Херсонщины, контрбатарейная борьба и все остальное, что делают наши воины, чтобы оккупант знал, что террор мы не простим и не забудем, — сказал он.

Владимир Зеленский напомнил, что сегодня российская армия снова била по Херсонщине, а конкретно — ударила по местной администрации, по домам, по музею в Бериславе.

— Даже исторический музей в Бериславе для России — это почему-то угроза… Абсолютно лишенное разума государство, чисто государство-террорист, которое мы обезвредим, — сказал он.

Президент добавил, что провел длительное совещание со всеми, кто отвечает за область.

— Отдельно и внимательно рассмотрели энергетическую ситуацию и вопросы восстановления. На свободной территории Херсонщины более 50 сел почти полностью разрушены оккупантом. Кое-где более 90% зданий в селах разбиты. Но даже в такие села люди возвращаются, и это доказательство, что жизнь все равно побеждает, — сказал он.

Владимир Зеленский рассказал, что в течение суток был в одном из крупнейших уничтоженных сел, в Посад-Покровском.

— Когда-то одном из крупнейших, до вторжения России. И сделаем все, чтобы это село снова было среди крупнейших, сделаем все для восстановления наших территорий, — сказал он.

Президент добавил, что благодарен всем, кто помогает восстанавливать нормальность жизни после российского зла.

Отдельно Владимир Зеленский поблагодарил тех, кто задействован в разминировании.

— Это приятно видеть — когда очищенные от российских мин и снарядов поля Херсонщины вновь обрабатываются, снова живут, — сказал он.

Президент подчеркнул, что сегодня разминированных земель еще немного, а для саперов и пиротехников работы еще хватает.

Владимир Зеленский поблагодарил Финляндию, которая сегодня объявила о новом пакете поддержки безопасности, где, среди прочего, есть и машины для разминирования.

Президент также отметил наградами украинских воинов, которые отличились в обороне Херсонской области и всей Украины.

— По дороге, в поезде нашей Укрзализныци — кстати, спасибо всей команде нашей крепкой железной дороги — онлайн принял участие в заседании Европейского совета, которое состоялось в Брюсселе при участии лидеров всех государств ЕС и господина Президента Евросовета Шарля Мишеля. Был очень конкретным в этом обращении, — рассказал он.

Украинский лидер отметил сильные шаги партнеров и вещи, которые пока, к сожалению, не дают Украине возможности ускорить освобождение территорий.

— Прежде всего это поставки более действенного оружия нашим воинам — дальнобойного оружия и современных самолетов, относительно чего пока видим определенное затягивание решений партнеров. Также важно двигаться активнее в направлении новых и более мощных санкций против России за террор и новых шагов в нашей украинской интеграции со структурами Евросоюза. Уверен: партнеры услышали позицию Украины, — сказал президент.

Владимир Зеленский также добавил, что сегодня Украина имеет результат, ради которого работала определенное время.

— Подписано соглашение об открытии представительства в Украине Международного уголовного суда. Этот шаг позволит международной юстиции стать еще более активной в расследовании преступлений российских военных на нашей украинской земле, — сказал он.

Украинский лидер поблагодарил команду МУС, Офис Генерального прокурора и партнеров Украины.