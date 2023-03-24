Виведення військ РФ з лівобережної Херсонщини можливе після звільнення Запорізької області – Коваленко

Березень, 24 в 12:20

Виведення російських військ з лівобережної частини Херсонщини можливе лише після звільнення Запорізької області.

Про це заявив військовий оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

За його словами, сьогодні угруповання російських окупаційних військ Дніпро має чисельний склад, який можна порівняти зі 100 БТГр.

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Їхній потенціал це: танків – 170, ББМ – 570, артилерія – 300, РСЗВ – 18. Ці підрозділи мають одну з найбільших недокомплектацій за низкою позицій у зоні бойових дій.

Втім, це угруповання не демонструє підготовки до “жесту доброї волі”, а підрозділи 34 ОМСБр і 3 МСБ 205 ОМСБр отримали техніку для доукомплектування.

– На лівобережжі російські війська перебувають одночасно у відносній безпеці, але й як на вулкані. Цей парадокс зумовлений тим, що від контрнаступу ЗСУ окупанти захищені Дніпром, природною перепоною, через яку контрнаступати загрозливо і невигідно. Але, маючи таку природну лінію оборони і захист, росіяни на лівому березі як на долоні для нашої артилерії. І саме з цієї причини частина їхніх підрозділів були виведені за 20-кілометрову зону від Дніпра і навіть глибше, – пояснив експерт.

Коваленко зазначив, що у разі деокупації, наприклад, Новоолексіївки і виходу ЗСУ до адміністративного кордону ТОТ Криму, лівобережне угруповання опиниться у “цікавому становищі”.

– Фактично, для російських військ на лівобережжі відразу підвищуються ризики опинитися в оперативному оточенні, яке поступово звужуватиметься до тактичного оточення. А це мінімум 25-30 БТГр в оточенні. Командування РФ не може собі дозволити такі втрати 400-ми, – пояснив Коваленко.

Тому виведення окупаційних військ з лівобережної Херсонщини цілком можливе, але тільки тоді, коли буде серйозна загроза перерізання трас М17 і Т2202. А це може статися після звільнення Запорізької області, підсумував військовий експерт.