Будет шмон комендатуры, солдат укололся: оккупант боится проверки из-за пьянства и наркотиков

Март, 25 в 18:50

Военнослужащий 3 ОМСБР 1 АК предупреждает о возможных проверках частей военной комендатурой из-за случаев употребления алкогольных и наркотических средств, которые повлекли смерть солдат.

Об этом сообщает ГУР и публикует перехваченный разговор оккупантов.

— Сегодня, возможно, будет шмон комендатуры. У нас тут одно тело, нах*й, в наркотическом опьянении, мы его в срочном порядке отвезли, он укололся, бл*дь. Возможно приедет комендатура, делай из этого все вытекающие, — говорит российский солдат.

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Ранее в украинской разведке публиковали аудиоперехват разговора оккупантов, во время прослушивания которого становится понятно, что среди российских военных, вторгшихся в Украину, процветает пьянство. Поэтому они начинают стрелять по своим же сослуживцам.