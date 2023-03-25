Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Будет шмон комендатуры, солдат укололся: оккупант боится проверки из-за пьянства и наркотиков

Малиновская Ангелина, редактор ленты
армія росії

Военнослужащий 3 ОМСБР 1 АК предупреждает о возможных проверках частей военной комендатурой из-за случаев употребления алкогольных и наркотических средств, которые повлекли смерть солдат.

Об этом сообщает ГУР и публикует перехваченный разговор оккупантов.

— Сегодня, возможно, будет шмон комендатуры. У нас тут одно тело, нах*й, в наркотическом опьянении, мы его в срочном порядке отвезли, он укололся, бл*дь. Возможно приедет комендатура, делай из этого все вытекающие, — говорит российский солдат.

Сейчас смотрят

Ранее в украинской разведке публиковали аудиоперехват разговора оккупантов, во время прослушивания которого становится понятно, что среди российских военных, вторгшихся в Украину, процветает пьянство. Поэтому они начинают стрелять по своим же сослуживцам.

Источник: ГУР
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка