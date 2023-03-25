Буде шмон комендатури, солдат уколовся: окупант боїться перевірки через пияцтво та наркотики

Березень, 25 в 18:50

Військовослужбовець 3 ОМСБР 1 АК попереджає про можливі перевірки частин військовою комендатурою через випадки вживання алкогольних і наркотичних засобів, які спричинили смерть солдатів.

Про це повідомляє ГУР та публікує перехоплену розмову окупантів.

– Сьогодні, можливо, буде шмон комендатури. У нас тут одне тіло, нах*й, у наркотичному сп’яніння, ми його терміново відвезли, він уколовся, бл*. Можливо, приїде комендатура, роби з цього всі наслідки, що витікають, – каже російський солдат.

Зараз дивляться

Раніше в українській розвідці публікували аудіоперехоплення розмови окупантів, під час прослуховування якого стає зрозуміло, що серед російських військових, які вторглися в Україну, процвітає пияцтво. Через це вони починають стріляти по своїх же товаришах по службі.