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Факты / Україна

Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным призвал прекратить войну в Украине

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Эрдоган во время телефонного разговора с Путиным призвал прекратить войну в Украине
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным призвал его немедленно прекратить войну в Украине.

В заявлении Управления коммуникаций Турции отмечается, что Эрдоган указал Путину на “важность значения, которое Турция придает немедленному прекращению российско-украинского конфликта путем переговоров”.

Он также поблагодарил Путина за его “позитивную позицию относительно продления Черноморской зерновой инициативы”.

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Напомним, что в июле 2022 года Турция, ООН, Россия и Украина подписали отдельные соглашения в Стамбуле, чтобы возобновить экспорт зерна из трех украинских портов, заблокированных после начала войны в феврале.

Источник: Daily Sabah

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