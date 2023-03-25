Ердоган під час телефонної розмови з Путіним закликав припинити війну в Україні
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час телефонної розмови з головою Кремля Володимиром Путіним закликав його негайно припинити війну в Україні.
У заяві Управління комунікацій Туреччини зазначається, що Ердоган вказав Путіну на “важливість значення, яке Туреччина надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів”.
Він також подякував Путіну за його “позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи”.
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Нагадаємо, що у липні 2022 року Туреччина, ООН, Росія та Україна підписали окремі угоди у Стамбулі, щоб відновити експорт зерна з трьох українських портів, які були заблоковані після початку війни у лютому.
Джерело: Daily Sabah