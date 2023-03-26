Март, 25 в 22:37

В Запорожской области среди российских оккупантов и коллаборационистов нарастают панические настроения из-за вероятного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Об этом городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил в эфире национального телемарафона Единые новости.

По его словам, оккупанты и коллаборационисты Мелитопольского района и в целом Запорожской области планируют эвакуацию из-за возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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— Они уже неделю как проводят сборы и учения по эвакуации. Из каких источников мы это знаем? Прежде всего, они делают рассылку в Telegram каналах о том, как себя вести во время контрнаступления ВСУ. Во-вторых, вчера, в одном из сел вокруг временно оккупированного Мелитополя они собирали актив, куда вошли коллаборационисты полицейские, преподаватели, сотрудники медучреждений и с ними также отдельно проговаривали вопрос об эвакуации, — сказал он.

Мэр Мелитополя говорит, что коллаборационистов учат эвакуироваться, поскольку времени может быть мало. По словам Федорова, приспешники “русского мира” планируют бежать через Крым.

Он говорит, что российские оккупанты переодеваются, становятся в очереди и рассказывают украинцам в Мелитополе, что когда ВСУ будут возвращаться в город, “всех будут убивать, насиловать, вас всех считают предателями”, хотя это не соответствует действительности.

Иван Федоров напомнил, что примерами являются деоккупированные города Украины, где те, кто не сотрудничал с российскими захватчиками получили только помощь, а не какое-то наказание.