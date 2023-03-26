Березень, 25 в 22:37

У Запорізькій області серед російських окупантів та колаборантів наростають панічні настрої через ймовірний контрнаступ Збройних сил України.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, окупанти і колаборанти Мелітопольського району та загалом Запорізької області планують евакуацію через можливий контрнаступ Збройних сил України.

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– Вони вже тиждень як проводять збори і навчання щодо евакуації. З яких джерел ми це знаємо? Перш за все, вони роблять розсилку в Telegram каналах щодо того, як себе поводити під час контрнаступу ЗСУ. По-друге, вчора, в одному з сіл навколо тимчасово окупованого Мелітополя вони збирали актив, куди увійшли колаборанти поліцейські, викладачі, співробітники медзакладів та з ними також окремо проговорювали питання щодо евакуації, – сказав він.

Мер Мелітополя каже, що колаборантів навчають евакуюватись, оскільки часу може бути обмаль. За словами Федорова, поплічники “руского міра” планують тікати через Крим.

Він каже, що російські окупанти перевдягаються, стають у черги та розповідають українцям у Мелітополі, що коли ЗСУ будуть повертатись в місто, “усіх будуть вбивати, гвалтувати, вас усіх вважають зрадниками”, хоча це не відповідає дійсності.

Іван Федоров нагадав, що прикладами є деокуповані міста України, де ті, хто не співпрацював з російськими загарбниками отримали лише допомогу, а не якесь покарання.