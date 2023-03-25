Март, 25 в 13:00

По состоянию на утро субботы, 25 марта, Россия снизила количество своих ракетоносителей в Черном море.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

В настоящее время в Черном море зафиксированы два подводных ракетоносителя, на борту которых могут находиться до восьми крылатых ракет Калибр.

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Общее количество кораблей РФ, которые находятся в море, уменьшилось с 15 до 10 единиц.

– Корабельная группировка врага в Черном море к утру уменьшена до 10 единиц. Надводные ракетоносители заведены в пункты базирования. В море находятся два подводных, общий залп Калибров – до восьми, — говорится в сообщении.

В то же время в ОК Юг предупредили, что угроза ракетных атак РФ остается на высоком уровне. Украинские военные продолжают боевую работу и отслеживание вражеской авиации.

Украинцев призывают не пренебрегать собственной безопасностью во время воздушных тревог, а также во время перемещения по деоккупированной территории и вблизи морского побережья, поскольку минная опасность остается чрезвычайно высокой.

Накануне враг увеличивал количество ракетоносителей в Черном море до двух надводных и двух подводных. Общий залп ракет Калибр достигал 24.

Как известно, вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое (полуостров Крым) раздались мощные взрывы.

Впоследствии в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили об уничтожении там крылатых ракет Калибр во время их транспортировки по железной дороге.

Источник: ОК Юг