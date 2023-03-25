РФ зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, але загроза атак залишається високою
Станом на ранок суботи, 25 березня, Росія зменшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі.
Про це поінформували в Оперативному командуванні Південь.
Наразі в Чорному морі зафіксовані два підводні ракетоносії, на борту яких можуть перебувати до восьми крилатих ракет Калібр.
Загальна кількість кораблів РФ, які перебувають в морі, зменшилася з 15 до 10 одиниць.
– Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць. Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває два підводних, загальний залп Калібрів – до восьми, – зазначається в повідомленні.
Водночас в ОК Південь попередили, що загроза ракетних атак РФ залишається на високому рівні. Українські військові продовжують бойову роботу та відстеження ворожої авіації.
Українців закликають не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог, а також під час переміщення деокупованою територією і поблизу морського узбережжя, оскільки мінна небезпека залишається надзвичайно високою.
Напередодні ворог збільшував кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох надводних та двох підводних. Загальний залп ракет Калібр сягав 24.
Як відомо, увечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої (півострів Крим) пролунали потужні вибухи.
Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про знищення там крилатих ракет Калібр під час їх транспортування залізницею.
Джерело: ОК Південь