Березень, 25 в 13:00

Станом на ранок суботи, 25 березня, Росія зменшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це поінформували в Оперативному командуванні Південь.

Наразі в Чорному морі зафіксовані два підводні ракетоносії, на борту яких можуть перебувати до восьми крилатих ракет Калібр.

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Загальна кількість кораблів РФ, які перебувають в морі, зменшилася з 15 до 10 одиниць.

– Корабельне угруповання ворога в Чорному морі на ранок зменшено до 10 одиниць. Надводні ракетоносії заведено в пункти базування. В морі перебуває два підводних, загальний залп Калібрів – до восьми, – зазначається в повідомленні.

Водночас в ОК Південь попередили, що загроза ракетних атак РФ залишається на високому рівні. Українські військові продовжують бойову роботу та відстеження ворожої авіації.

Українців закликають не нехтувати власною безпекою під час повітряних тривог, а також під час переміщення деокупованою територією і поблизу морського узбережжя, оскільки мінна небезпека залишається надзвичайно високою.

Напередодні ворог збільшував кількість ракетоносіїв у Чорному морі до двох надводних та двох підводних. Загальний залп ракет Калібр сягав 24.

Як відомо, увечері 20 березня в тимчасово окупованому Джанкої (півострів Крим) пролунали потужні вибухи.

Згодом у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про знищення там крилатих ракет Калібр під час їх транспортування залізницею.

Джерело: ОК Південь