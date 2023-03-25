Март, 25 в 10:28

Российские подразделения продолжают неэффективные атаки в районе Угледара с целью захватить город.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пропагандистские блогеры заявляют, что российское командование просто забрасывает этот участок “мясом”. Атаки приводят к огромным потерям оккупационной армии и не приносят никаких успехов из-за сложного рельефа местности и недостатка боевой мощи.

Сейчас смотрят

Блогеры говорят, что необходимо перерезать наземные линии обеспечения для ВСУ, нанеся тыловые удары. Также Угледар надо окружить в результате массированной атаки з разных сторон.

Но, по мнению аналитиков, у россиян вряд ли есть для этого достаточно техники и боеприпасов, ведь оккупанты довольно длительное время не в состоянии взять другие населенные пункты вблизи Угледара.

Стоит отметить, что российская 155-я морская пехотная бригада уничтожалась и восполнялась восемь раз с начала войны в значительной степени из-за потерь, понесенных в ходе длительного наступления на Угледар.

Критика пропагандистов относительно боев за Угледар может отражать недовольство в информационном пространстве российским командованием на фоне страха перед будущим контрнаступлением Сил обороны Украины.

Однако Россия все еще может попытаться атаковать Угледар.