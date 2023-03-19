Март, 19 в 6:50

Российское командование спешит усилить свою группировку под Угледаром Донецкой области подразделением Шторм.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, боевое согласование подразделения началось 13 марта в 37 отдельной мотострелковой бригаде 36 армии Восточного военного округа.

В Украину подразделение планируют перебросить 24 марта.

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– В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных, которые находятся на лечении и реабилитации, – отмечают в Генштабе ВСУ.

По данным украинской стороны, российские военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия.

Очень низкий у них и уровень мотивации.

Есть информация о немалом количестве попыток избегания отправки в район ведения боевых действий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны