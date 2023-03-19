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Факты / Україна

РФ спешит усилить свои войска под Угледаром подразделением Шторм – Генштаб ВСУ

Татьяна Забожко, редактор ленты
російські військові РФ

Российское командование спешит усилить свою группировку под Угледаром Донецкой области подразделением Шторм.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, боевое согласование подразделения началось 13 марта в 37 отдельной мотострелковой бригаде 36 армии Восточного военного округа.

В Украину подразделение планируют перебросить 24 марта.

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– В бригаде значительный некомплект личного состава, поэтому командиры подразделений отзывают подчиненных, которые находятся на лечении и реабилитации, – отмечают в Генштабе ВСУ.

По данным украинской стороны, российские военнослужащие жалуются на низкий уровень довольствия.

Очень низкий у них и уровень мотивации.

Есть информация о немалом количестве попыток избегания отправки в район ведения боевых действий.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 389-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР Минобороны

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