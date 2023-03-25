Березень, 25 в 10:28

Російські підрозділи продовжують неефективні атаки в районі Вугледара з метою захопити місто.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Пропагандистські блогери заявляють, що російське командування просто закидає цю ділянку “м’ясом”. Атаки призводять до величезних втрат окупаційної армії і не приносять жодних успіхів через складний рельєф місцевості та брак бойової потужності.

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Блогери кажуть, що необхідно перерізати наземні лінії забезпечення для ЗСУ, завдавши тилових ударів. Також Вугледар треба оточити в результаті масованої атаки з різних сторін.

Але, на думку аналітиків, росіяни навряд чи мають для цього достатньо техніки та боєприпасів, адже окупанти досить тривалий час не в змозі взяти інші населені пункти поблизу Вугледара.

Варто зазначити, що російську 155-ту морську піхотну бригаду знищували й поповнювали вісім разів від початку війни значною мірою через втрати, яких вона зазнала під час тривалого наступу на Вугледар.

Критика пропагандистів щодо боїв за Вугледар може відображати невдоволення в інформаційному просторі російським командуванням на тлі страху перед майбутнім контрнаступом Сил оборони України.

Проте Росія все ще може спробувати атакувати Вугледар.