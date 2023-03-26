В Житомире из-за аварии приостановили водоснабжение
В Житомире из-за аварийного отключения насосного оборудования приостановили подачу водоснабжения.
Об этом сообщило коммунальное предприятие Житомирводоканал.
— В связи с аварийным отключением насосного оборудования на ВНС второго подъема временно приостановлена подача воды в город, — говорится в сообщении.
Отмечается, что коммунальщики работают над возобновлением работы оборудования и пытаются устранить проблему как можно быстрее.
Напомним, что 23 марта предупреждали о возможных непродолжительных отключениях света на Житомирщине из-за ремонтных работ на объектах инфраструктуры, пострадавших в результате последнего вражеского ракетного обстрела.
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