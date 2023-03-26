У Житомирі через аварію призупинили водопостачання

Березень, 25 в 23:30

У Житомирі у зв’язку з аварійним вимкненням насосного обладнання призупинили подачу водопостачання.

Про це повідомило комунальне підприємство Житомирводоканал.

– У зв’язку з аварійним вимкненням насосного обладнання на ВНС другого підйому тимчасово призупинено подачу води на місто, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що комунальники працюють над відновленням роботи обладнання та намагаються усунути проблему якнайшвидше.

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Нагадаємо, що 23 березня попереджали про можливі нетривалі відключення світла на Житомирщині через ремонтні роботи на об’єктах інфраструктури, які постраждали внаслідок останнього ворожого ракетного обстрілу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 395 добу.

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