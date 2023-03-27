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Факты / Україна

Очередная бавовна в Донецкой области. В Новотроицком детонирует склад БК

Бедрак Виктория, редактор ленты
Очередная бавовна в Донецкой области. В Новотроицком детонирует склад БК

Во временно оккупированном Новотроицком Донецкой области детонирует склад с боеприпасами.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

— В оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК… Просто взрывной день. Мариуполь. Мелитополь. Токмак. Донецк. Новотроицкое — и это еще не вечер, — написал он.

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Утром 27 марта в оккупированном Мариуполе был слышен мощный взрыв, оккупанты перекрыли улицы Приморского района.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Донецке и Мелитополе Запорожской области.

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