Очередная бавовна в Донецкой области. В Новотроицком детонирует склад БК

Во временно оккупированном Новотроицком Донецкой области детонирует склад с боеприпасами.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко.

— В оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК… Просто взрывной день. Мариуполь. Мелитополь. Токмак. Донецк. Новотроицкое — и это еще не вечер, — написал он.