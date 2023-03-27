Чергова бавовна на Донеччині. У Новотроїцькому детонує склад БК
У тимчасово окупованому Новотроїцькому на Донеччині детонує склад із боєприпасами.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.
– В окупованому Новотроїцькому Донецької області приємно детонує склад БК… Просто вибуховий день. Маріуполь. Мелітополь. Токмак. Донецьк. Новотроїцьке – і це ще не вечір, – написав він.
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Зранку 27 березня в окупованому Маріуполі було чути потужний вибух, окупанти перекрили вулиці Приморського району.
Окрім того, повідомлялось про вибухи у Донецьку та Мелітополі Запорізької області.
Фото: ЗСУ. Війна з окупантами