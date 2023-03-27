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Факти / Україна

Чергова бавовна на Донеччині. У Новотроїцькому детонує склад БК

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Чергова бавовна на Донеччині. У Новотроїцькому детонує склад БК

У тимчасово окупованому Новотроїцькому на Донеччині детонує склад із боєприпасами.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрущенко.

– В окупованому Новотроїцькому Донецької області приємно детонує склад БК… Просто вибуховий день. Маріуполь. Мелітополь. Токмак. Донецьк. Новотроїцьке – і це ще не вечір, – написав він.

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Зранку 27 березня в окупованому Маріуполі було чути потужний вибух, окупанти перекрили вулиці Приморського району.

Окрім того, повідомлялось про вибухи у Донецьку та Мелітополі Запорізької області.

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