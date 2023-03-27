Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Ликвидирован российский полковник Лисицкий, причастный к организации Иловайского котла

Валентина Летяк, редактор ленты
Дмитро Лисицький

ВСУ ликвидировали командира 1 батальона 247 десантно-штурмового полка ВС РФ Дмитрия Лисицкого, участвовавшего в боях под Иловайском в 2014 году.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Юрий Бутусов и подтвердили СМИ Ставрополя, где базируется российский полк.

— Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко в 2014 году. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием “Герой России”, — отмечает журналист.

По его словам, этот полк несет сейчас большие потери, а ликвидация Лисицкого серьезно ослабит его боеспособность.

Сейчас смотрят

До 2014 года Лисицкий воевал в Абхазии, Чечне, Югославии и Сирии.

В боях за Иловайск в течение августа 2014 года погибли 366 украинских военных, еще 300 оказались в российском плену, ранения различной степени тяжести получили 450 бойцов.

Читайте
Возмездие за Иловайск. ВСУ ликвидировали командира полка ВДВ Сергея Сухарева

Фото: Юрій Бутусов

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка