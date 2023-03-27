Март, 27 в 10:23

ВСУ ликвидировали командира 1 батальона 247 десантно-штурмового полка ВС РФ Дмитрия Лисицкого, участвовавшего в боях под Иловайском в 2014 году.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Юрий Бутусов и подтвердили СМИ Ставрополя, где базируется российский полк.

— Лисицкий командовал батальонной тактической группой 247 полка, которая атаковала украинские подразделения, которые прорывались из окружения в Иловайске в районе села Горбатенко в 2014 году. За войну в Украине в январе 2015 года Лисицкий был награжден званием “Герой России”, — отмечает журналист.

По его словам, этот полк несет сейчас большие потери, а ликвидация Лисицкого серьезно ослабит его боеспособность.

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До 2014 года Лисицкий воевал в Абхазии, Чечне, Югославии и Сирии.

В боях за Иловайск в течение августа 2014 года погибли 366 украинских военных, еще 300 оказались в российском плену, ранения различной степени тяжести получили 450 бойцов.

Фото: Юрій Бутусов