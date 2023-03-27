Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Ліквідовано російського полковника Лисицького, причетного до організації Іловайського котла

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Дмитро Лисицький

ЗСУ ліквідували командира 1 батальйону 247 десантно-штурмового полку ЗС РФ Дмитра Лисицького, який брав участь у боях під Іловайськом у 2014 році.

Про це повідомив у соцмережах журналіст Юрій Бутусов і підтвердили ЗМІ Ставрополя, де базується російський полк.

– Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенко у 2014 році. За війну в Україні в січні 2015 року Лисицький був нагороджений званням “Герой Росії”, – зазначає журналіст.

За його словами, цей полк зазнає зараз великих втрат, а ліквідація Лисицького серйозно послабить його боєздатність.

Зараз дивляться

До 2014 року Лисицький воював в Абхазії, Чечні, Югославії та Сирії.

У боях за Іловайськ протягом серпня 2014 року загинули 366 українських військових, ще 300 опинилися у російському полоні, поранення різного ступеня тяжкості дістали 450 бійців.

Читайте
Відплата за Іловайськ. ЗСУ ліквідували командира полку ВДВ Сергія Сухарева

Фото: Юрій Бутусов

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка