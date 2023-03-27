Дмитро Лисицький

Березень, 27 в 10:23

ЗСУ ліквідували командира 1 батальйону 247 десантно-штурмового полку ЗС РФ Дмитра Лисицького, який брав участь у боях під Іловайськом у 2014 році.

Про це повідомив у соцмережах журналіст Юрій Бутусов і підтвердили ЗМІ Ставрополя, де базується російський полк.

– Лисицький командував батальйонною тактичною групою 247 полку, яка атакувала українські підрозділи, що проривалися з оточення в Іловайську в районі села Горбатенко у 2014 році. За війну в Україні в січні 2015 року Лисицький був нагороджений званням “Герой Росії”, – зазначає журналіст.

За його словами, цей полк зазнає зараз великих втрат, а ліквідація Лисицького серйозно послабить його боєздатність.

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До 2014 року Лисицький воював в Абхазії, Чечні, Югославії та Сирії.

У боях за Іловайськ протягом серпня 2014 року загинули 366 українських військових, ще 300 опинилися у російському полоні, поранення різного ступеня тяжкості дістали 450 бійців.

Фото: Юрій Бутусов