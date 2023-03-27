Березень, 27 в 18:34

Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

– Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито 41 атаку противника на зазначених напрямках, – йдеться у зведенні.

Російські оккупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Іванівського Донецької області.

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Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу.