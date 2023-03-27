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Факты / Україна

Запустит разборки и бунты в РФ: Подоляк назвал оптимальный сценарий завершения войны

Юлия Соколова, редактор ленты
Розбита техніка РФ
Фото: Генштаб ВСУ

Для Украины оптимальным сценарием завершения войны является тотальный проигрыш России, который приведет к разборкам, спонтанным бунтам и революциям внутри страны-агрессора.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью УНИАН.

По его мнению, тотальное поражение на поле боя спровоцировало бы действительно “тектонические изменения” в РФ.

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– С рациональной точки зрения для нас оптимальным сценарием является тотальный проигрыш РФ в войне и обрушение нынешней российской государственности. Там начнутся внутриэлитные разборки, произойдет спонтанная революция, и вся эта элита будет так или иначе зачищена. Россия будет переживать целый ряд каскадных революций, бунтов, пока не сформирует какой-то слабый облик демократии, — считает Подоляк.

В целом же, по его словам, приемлемым для Украины является любой сценарий, при котором Россия выведет свои войска за границы 1991 года. После этого, убежден Подоляк, в России начнется “процесс обновления”.

– Любой вариант, при котором РФ буквально завтра забирает свои войска добровольно и идет на границы 1991 года, для нас приемлем, потому что это резко минимизирует наши потери, – заявил советник.

По прогнозу Подоляка, после поражения так называемая новая элита РФ будет пытаться восстановить позиции на мировом рынке, а потому может согласиться на выдачу военных преступников, в частности высшего руководства, которое является “авторами войны”. Он не исключает, что некоторые представители нынешней власти РФ могут либо физически исчезнуть, “чтобы было меньше показаний”, либо “куда-то улетучиться”, изменив документы и внешность.

Подоляк считает, что РФ также вынуждена будет подписать экономические программы восстановления Украины, которые будут предусматривать возмещение за нанесенный ущерб.

Киев же, в свою очередь, будет поднимать вопросы зоны трансграничной демилитаризации и в целом демилитаризации России. Отдельно предстоит обсудить опасность единоличного контроля РФ над ее ядерным арсеналом.

Недавно секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что распад России неизбежен, а потому Запад должен к этому готовиться. По его прогнозу, процесс распада начнется в ближайшее время с Кавказа.

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Источник: УНИАН
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