Поражение Украины в войне будет проигрышем всего Запада, масштабнее Вьетнама — Моравецкий

Март, 27 в 13:00

Поражение Украины в войне будет проигрышем всего Запада, масштабнее Вьетнама.

Об этом в интервью FT заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

Он сказал, что встречи с сенаторами США в феврале убедили его, что республиканцы и демократы в целом на одной стороне в вопросах Украины, России и Китая.

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– Я с осторожным оптимизмом смотрю на американский политический двухпартийный класс, – добавил он.

По его мнению, заявления типа “Украина не является жизненно важным национальным интересом” США, которые позволил себе недавно губернатор Флориды и вероятный кандидат в президенты Рон Десантис, являются не более чем частью политической “игры в покер” накануне выборов 2024 года.

Польский премьер отметил, что сначала был озабочен высказываниями Десантиса, но успокоился, когда впоследствии тот “сделал значительный шаг назад”:

– Думаю, все это сказано в контексте политической борьбы до выборов в следующем году. Я рассматриваю это как часть этой игры в покер.